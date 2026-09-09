Сегодня в Карелии до +21 и кое-где будет моросить

Синоптики дали прогноз погоды на среду

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 9 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер подует южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +16, +21, в северных районах местами до +12.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Воздух прогреется до +18, +20. Атмосферное давление будет падать.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале +14,

в Кеми, Сегеже +16,

в Суоярви, Медвежьегорске +17,

в Кондопоге +18,

в Сортавале +19,

в Пудоже +20,

в Олонце +21.