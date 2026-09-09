Трое госпитализированы после жесткого ДТП на юге Карелии

Скорая, спасатели, полиция работали на месте аварии в Пряжинском районе

Фото ОПС Пряжинского района

Во вторник, 8 сентября, в 18:07 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на 19-м километре дороги Эссойла-Крошнозеро. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции. Выяснилось, что случилось лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Они были госпитализированы в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что охотники добыли четырех волков в Пряжинском районе.