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9 сентября 2026
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Происшествия

Трое госпитализированы после жесткого ДТП на юге Карелии

Скорая, спасатели, полиция работали на месте аварии в Пряжинском районе
ДТП с пострадавшими
Фото ОПС Пряжинского района

Во вторник, 8 сентября, в 18:07 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на 19-м километре дороги Эссойла-Крошнозеро. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции. Выяснилось, что случилось лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Они были госпитализированы в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что охотники добыли четырех волков в Пряжинском районе.

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