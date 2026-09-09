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9 сентября 2026
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Происшествия

Два автомобиля врезались друг в друга в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Дзержинского попал в объектив камеры наблюдения
ДТП на Дзержинского
Фото, видео: CityLink

Во вторник, 8 сентября, в 15:41 в центре Петрозаводска произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, выехал на перекресток и был протаранен машиной, двигавшейся по главной. В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.

Ранее сообщалось о том, что три человека госпитализированы после дорожной аварии в Пряжинском районе.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Трое госпитализированы после жесткого ДТП на юге Карелии

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