Два автомобиля врезались друг в друга в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Дзержинского попал в объектив камеры наблюдения

Фото, видео: CityLink

Во вторник, 8 сентября, в 15:41 в центре Петрозаводска произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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Все случилось на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, выехал на перекресток и был протаранен машиной, двигавшейся по главной. В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.

Ранее сообщалось о том, что три человека госпитализированы после дорожной аварии в Пряжинском районе.