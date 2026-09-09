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9 сентября 2026
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Россия

Выходной посреди недели ждет россиян

День народного единства в этом году выпадает на среду
девушка смотрит в окно
Фото: Алиса ИИ

Одна короткая неделя ждет осенью россиян в связи с празднованием Дня народного единства. Это следует из официального производственного календаря на 2026 год.

В этом году государственный праздник выпадает на среду. Поэтому рабочая неделя будет разделена на две части - понедельник-вторник и четверг-пятница - рабочие дни, 4 ноября - выходной. Перенос этого выходного на другой день не предусмотрен.

При этом вторник, 3 ноября, должен быть сокращенным на один час рабочим днем, поскольку это предпраздничный день.

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