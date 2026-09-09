Мужчина заплутал в лесу на юге Карелии

Спасатели вывели человека из леса в Питкярантском округе

Фото КРПСС

Во вторник, 8 сентября, в 14:37 в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о том, что в лесу в районе поселка Салми в Питкярантском округе заблудился 57-летний мужчина. Об этом сообщает паблик КРПСС.

На место отправились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. В 18:10 заблудившийся был найден. Его вывели из леса. Медицинская помощь человеку не понадобилась.

Ранее сообщалось о том, что в Пермском крае пенсионерка неделю выживала в лесу и была спасена.