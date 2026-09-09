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9 сентября 2026
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Происшествия

Кондопожанка ударила продавца и скрылась с похищенным товаром

В Кондопоге нашли подозреваемую в грабеже с применением насилия
тележка с продуктами в магазине
Фото создано с помощью Алиса AI

Ранее имевшая проблемы с законом 21-летняя жительница Кондопоги вновь создала себе проблемы.

Женщина, будучи подшофе, зашла в один из сетевых магазинов города, выбрала чипсы, корм для кошек и крабовые палочки стоимостью около 500 рублей. После она решила покинуть торговую точку, не заплатив за товары. Продавцы попытались ее остановить и забрать похищенное, но кондопожанка без боя отдавать его не захотела и ударила одну из работниц по лицу, а после ушла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.  Злоумышленница призналась в правонарушении, уточнили в МВД по РК.

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