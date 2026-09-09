Кондопожанка ударила продавца и скрылась с похищенным товаром

В Кондопоге нашли подозреваемую в грабеже с применением насилия

Фото создано с помощью Алиса AI

Ранее имевшая проблемы с законом 21-летняя жительница Кондопоги вновь создала себе проблемы.

Женщина, будучи подшофе, зашла в один из сетевых магазинов города, выбрала чипсы, корм для кошек и крабовые палочки стоимостью около 500 рублей. После она решила покинуть торговую точку, не заплатив за товары. Продавцы попытались ее остановить и забрать похищенное, но кондопожанка без боя отдавать его не захотела и ударила одну из работниц по лицу, а после ушла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Злоумышленница призналась в правонарушении, уточнили в МВД по РК.