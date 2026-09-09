Ребенок и взрослые погибли при атаке на Новороссийск

Российский город подвергся страшным ударам в ночь на 9 сентября

Фото "Петрозаводск говорит"

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массированному удару беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, в результате ночного налета погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще 29 человек получили ранения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения зафиксированы в пяти многоквартирных и в трех частных домах. Также повреждены детский сад и православная церковь. На местах падения БПЛА работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что люди погибли после воздушной атаки на Крым.