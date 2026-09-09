Полиция Петрозаводска проверяет, как везут детей в автомобилях

В карельской столице проходят массовые проверки водителей

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Сегодня, 9 сентября, дорожная полиция вышла в рейды на улицы Петрозаводска - инспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей. О массовых проверках предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инспекторы проверяют, как водители везут детей в личных автомобилях, объясняют нерадивым родителям, что для перевозки несовершеннолетних надо обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства - они нужны для безопасности маленьких пассажиров.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать эти правила.

Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.