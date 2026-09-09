На СВО погиб 60-летний штурмовик из Карелии

В поселке Матросы простятся с военнослужащим Валерием Уховым

Фото: администрация Матросского сельского поселения

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Валерий Ухов. Об этом сообщил паблик администрации Матросского сельского поселения.

По данным источника, военнослужащему было 60 лет. Он участвовал в СВО с декабря 2023 года. Был штурмовиком, командиром отряда. Был награжден нагрудным знаком «За штурм». Валерий Ухов погиб 19 августа 2026 года при исполнении боевых обязанностей.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 9 сентября, на кладбище поселка Матросы.

Ранее сообщалось о том, что в зоне спецоперации погиб житель Карелии Дмитрий Горюнов.