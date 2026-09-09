Двух женщин застрелили в кафе в российском городе

В Дагестане устанавливаются обстоятельства убийства местных жительниц

Фото: СУ СК по Дагестану

В Дагестане две женщины были застрелены в кафе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из кафе в городе Хасавюрт вечером 8 сентября. Некий мужчина в заведении произвел множественные выстрелы в женщин из огнестрельного оружия. Поводом для этого стала личная неприязнь. Одна из пострадавших умерла на месте, вторая скончалась в больнице.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Выясняются обстоятельства случившегося и мотивы преступника.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли и 29 ранены в результате ночного налета на Новороссийск.