Жительница Карелии отдала «другу» погибшего сына миллионы рублей

Аферисты похитили более двух миллионов рублей у жительницы Петрозаводска

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68-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников – она отдала им более двух миллионов рублей. Как аферисты убедили женщину отдать деньги, рассказали в МВД по РК.

По данным источника, пенсионерке позвонил «сотрудник» некого фонда и сообщил о новой выплате за погибшего сына, но для этого нужно было назвать номер СНИЛС, что женщина и сделала. Затем началась череда звонков: из «техподдержки» портала «Госуслуги» и от «сотрудника» ФСБ. Последний убедил женщину передать 2,3 млн «на экспертизу». За деньгами пришел курьер, который произнёс: «Я друг вашего сына».

Пенсионерку убедили, что 300 тысяч ей вернут на следующий день, а остальное – позже, но ничего из обещанного не произошло.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.