Мертвую девочку нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

В Санкт-Петербурге погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
По данным источника, трагедия произошла утром 9 сентября в Калининском районе города. Тело школьницы обнаружили под окнами многоэтажного дома. По предварительным данным, в последний раз ее видели живой на балконе 14-го этажа.
Отмечается, что подросток состояла на учете у психиатра. Подробности ее гибели устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что две женщины были застрелены в кафе в российском городе.