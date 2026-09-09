Мертвую девочку нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

В Северной столице выясняются обстоятельства гибели 12-летней школьницы

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным источника, трагедия произошла утром 9 сентября в Калининском районе города. Тело школьницы обнаружили под окнами многоэтажного дома. По предварительным данным, в последний раз ее видели живой на балконе 14-го этажа.

Отмечается, что подросток состояла на учете у психиатра. Подробности ее гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что две женщины были застрелены в кафе в российском городе.