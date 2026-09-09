Сергей Крупин: Я свой выбор сделал

Глава Сортавальского округа вступил в ряды мобильных огневых групп

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В Карелии продолжается формирование мобильных огневых групп, в ряды которых вступают жители республики, сотрудники предприятий, руководители органов власти и местного самоуправления. В мобильную огневую группу вступил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Сегодня нет более важной задачи, чем защита от беспилотной опасности. На территории всей Карелии идёт формирование мобильных огневых групп. Я свой выбор сделал,

– заявил Сергей Крупин.

Также в мобильные огневые группы (отряд «БАРС») вступают действующие сотрудники предприятий Карелии, ветераны боевых действий.

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К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст от 18 до 55 лет (младшие офицеры – до 60 лет, старшие – до 65), годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. Кандидат заключает контракт с Минобороны как резервист, проходит обучение и во время сборов выполняет задачи в составе мобильной огневой группы исключительно на территории Карелии.

Участникам сборов сохраняется рабочее место и ежемесячное денежное содержание по основному месту работы, а также предусмотрены выплаты за участие в сборах.

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За подробной информацией можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

В Петрозаводске военный комиссариат расположен на ул. Антикайнена, д. 1а (тел.: 797-162, 782-269).