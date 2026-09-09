Сергей Крупин: Я свой выбор сделал

В Карелии продолжается формирование мобильных огневых групп, в ряды которых вступают жители республики, сотрудники предприятий, руководители органов власти и местного самоуправления. В мобильную огневую группу вступил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
Сегодня нет более важной задачи, чем защита от беспилотной опасности. На территории всей Карелии идёт формирование мобильных огневых групп. Я свой выбор сделал,
– заявил Сергей Крупин.
Также в мобильные огневые группы (отряд «БАРС») вступают действующие сотрудники предприятий Карелии, ветераны боевых действий.
К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст от 18 до 55 лет (младшие офицеры – до 60 лет, старшие – до 65), годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. Кандидат заключает контракт с Минобороны как резервист, проходит обучение и во время сборов выполняет задачи в составе мобильной огневой группы исключительно на территории Карелии.
Участникам сборов сохраняется рабочее место и ежемесячное денежное содержание по основному месту работы, а также предусмотрены выплаты за участие в сборах.
За подробной информацией можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.
В Петрозаводске военный комиссариат расположен на ул. Антикайнена, д. 1а (тел.: 797-162, 782-269).