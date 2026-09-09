Брак в работе стоил химчистке в городе России более 260 тысяч рублей

Россиянка отсудила у химчистки тысячи рублей за две испорченные брендовые вещи

Фото: «Петрозаводск говорит»

Жительница Санкт-Петербурга сдала в химчистку два брендовых пиджака – 54 и 52 размеров, а в результате получила вещи 50 и 46–48 размеров.

Женщина обратилась в компанию и потребовала возместить стоимость услуги и испорченных вещей, но ей компенсировали только деньги за химчистку. Такой исход не устроил клиента, и она обратилась в суд, сообщает «Деловой Петербург».

В суде было установлено, что дефекты возникли в результате некачественного оказания услуг, поэтому химчистку обязали выплатить клиенту двукратную стоимость пиджаков — почти 164 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, ответчик должен выплатить штраф в размере почти 84,5 тысячи рублей и оплатить стоимость экспертизы — еще 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жительница Кондопоги ударила продавца и скрылась с похищенным товаром.