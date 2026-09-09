Юный житель Карелии ответит за пьяные выходки по отношению к силовикам

Пьяный костомукшанин распустил руки – досталось полицейскому и сотруднице Росгвардии

Фото: Петрозаводск говорит

На целых два эпизода уголовного дела накуролесил 20-летний житель Костомукши. Инцидент произошел летом текущего года. Сейчас следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении юного костомукшанина. Молодого человека обвиняют в применении насилия к представителям власти. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.



Уточняется, что в середине июля пьяный житель Костомукши на улице Ленина привлек внимание сотрудника полиции – действия молодого человека тянули на административное правонарушение. Когда полицейский потребовал проследовать в отдел полиции для составления протокола и решения вопроса о задержании, пьяный костомукшанин несколько раз ударил правоохранителя по лицу. На этом агрессор не остановился – в служебном автомобиле задержанный применил насилие и в отношении сотрудницы Росгвардии, прибывшей на помощь.

Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению. В отношении мужчины избрали меру пресечения, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Костомукшанину грозит до пяти лет лишения свободы.