Лицей в Петрозаводске отремонтировали по наказу горожан

Вопрос ремонта аварийного выхода и обновления системы охраны в школе удалось решить после обращения горожан в Петросовет

Фото: Петросовет

К началу учебного года в Академическом лицее установили новые системы пожарной сигнализации и экстренного оповещения, подключили пост охраны к электричеству и восстановили запасной выход, ранее находившийся в аварийном состоянии.

Поводом для этих работ послужил наказ жителей, на исполнение которого депутаты Петросовета внесли поправку в городской бюджет.

Большое количество исполненных наказов касаются образования. За пять лет ремонты и капремонты прошли почти во всех школах и детских садиках карельской столицы. И это, на мой взгляд, основа не только справедливости, но и будущего успеха Петрозаводска,

– сказала председатель горсовета Надежда Дрейзис.

Она подчеркнула, что работы в лицее вошли в число 345 исполненных наказов. Итоги работы с обращениями граждан за пять лет депутаты намерены подвести на последней плановой сессии Петросовета 29-го созыва.

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Изначально учреждение запрашивало на эти цели почти 2,5 миллиона рублей - сумма для лицея была неподъёмной. Однако проведённые депутатами переговоры со специалистами по строительству позволили найти новые технические решения и значительно снизить затраты.

Так, подключение поста охраны обошлось всего в 28 тысяч рублей вместо запрашиваемого полумиллиона: кабель проложили не под землёй, а по воздуху - с соблюдением всех необходимых норм и требований, что и удешевило работы. На ремонте лестниц школа сэкономила 1,5 миллиона рублей. Работы уже завершены, запасной выход вновь функционирует, а всё вместе обошлось учреждению всего в 260 тысяч рублей.