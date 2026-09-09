Глава Карелии поручил дорожникам ускорить проведение ремонтных работ

В текущем году дорожники республики приступили к ремонту 342 километров трасс федерального и регионального значения.
Объем большой, как и ответственность – за качество и за график,
– отметил Артур Парфенчиков.
Особый разговор касался трассы Р-21 «Кола», ремонтируемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». План - 220 километров обновленного покрытия, из них выполнено 135. Артур Парфенчиков заявил, что работы нужно успеть закончить в текущем сезоне, а не переносить на следующий год.
Здесь требуется максимальная концентрация сил, дополнительный контроль на каждом объекте и полная мобилизация подрядчиков. Прошу доложить мне до 1 октября – нельзя допустить завершения работ в зимний период,
– обозначил конкретный срок руководитель региона.
Не осталась без внимания и дорога Лоухи – Суоперя. Глава республики поручил Минтрансу региона держать ее состояние на особом контроле, а также проработать в новом бюджете вопрос финансирования ремонта этого участка.
Еще одним крупным объектом стала дорога Войница – Вокнаволок – Костомукша. По словам министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрия Крылова, участок оказался в числе самых сложных из-за особенностей земляных слоев: специалистам приходится проводить дополнительные работы по выторфовке грунта. Однако, несмотря на все сложности, строительно-монтажные работы планируется полностью закрыть уже в этом году - асфальтобетон уложат в октябре.
В планах на 2027 год - дороги Пудожского района и мосты на школьных маршрутах и путях общественного транспорта. Именно эти объекты станут приоритетом при согласовании графиков ремонтных работ.
Главное, на что мы должны опираться в планировании, — это обращения и наказы жителей республики. И они обязательно должны найти отражение в бюджете, который сегодня формируется,
– подчеркнул руководитель региона.