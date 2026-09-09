Глава Карелии поручил дорожникам ускорить проведение ремонтных работ

Предварительные итоги дорожного сезона 2026 года и задачи на новый бюджетный период обсудили в Правительстве республики

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В текущем году дорожники республики приступили к ремонту 342 километров трасс федерального и регионального значения.

Объем большой, как и ответственность – за качество и за график,

– отметил Артур Парфенчиков.

Особый разговор касался трассы Р-21 «Кола», ремонтируемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». План - 220 километров обновленного покрытия, из них выполнено 135. Артур Парфенчиков заявил, что работы нужно успеть закончить в текущем сезоне, а не переносить на следующий год.

Здесь требуется максимальная концентрация сил, дополнительный контроль на каждом объекте и полная мобилизация подрядчиков. Прошу доложить мне до 1 октября – нельзя допустить завершения работ в зимний период,

– обозначил конкретный срок руководитель региона.

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Не осталась без внимания и дорога Лоухи – Суоперя. Глава республики поручил Минтрансу региона держать ее состояние на особом контроле, а также проработать в новом бюджете вопрос финансирования ремонта этого участка.

Еще одним крупным объектом стала дорога Войница – Вокнаволок – Костомукша. По словам министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрия Крылова, участок оказался в числе самых сложных из-за особенностей земляных слоев: специалистам приходится проводить дополнительные работы по выторфовке грунта. Однако, несмотря на все сложности, строительно-монтажные работы планируется полностью закрыть уже в этом году - асфальтобетон уложат в октябре.

В планах на 2027 год - дороги Пудожского района и мосты на школьных маршрутах и путях общественного транспорта. Именно эти объекты станут приоритетом при согласовании графиков ремонтных работ.

Главное, на что мы должны опираться в планировании, — это обращения и наказы жителей республики. И они обязательно должны найти отражение в бюджете, который сегодня формируется,

– подчеркнул руководитель региона.