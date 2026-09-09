Владислав Ларин взял «серебро» на престижном турнире в Южной Корее

Карельский спортсмен, олимпийский чемпион петрозаводчанин Владислав Ларин завоевал серебряную медаль на World Taekwondo Grand Prix Series в Южной Корее. Об этом сообщил паблик федерации тхэквондо Карелии.
На одном из самых главных турниров этого сезона по тхэквондо наш земляк провел 5 непростых поединков с соперниками из Боснии и Герцеговины, Украины, Южной Кореи, Ирана и Египта и в итоге поднялся на пьедестал почета.
Первый бой был против спортсмена из Боснии и Герцеговины. Это был единственный относительно простой бой со счетом 2:0. Все остальные, по словам самого спортсмена, оказались «ударные». Второй поединок был против спортсмена из Украины. В очень плотном бою Ларину удалось одержать победу со счетом в раундах 2:1.
В третьем бою карельский тхэквондист победил представителя Южной Кореи со счетом в раундах 2:1. Этот поединок понравился петрозаводчанину больше всего. Выиграть спортсмена на его родине, в его же виде спорта особенно приятно, еще и взяв реванш за поражение на одном из предыдущих турниров, отметил спортсмен.
Полуфинал принес победу над действующим олимпийским чемпионом из Ирана. И лишь в финале Ларин уступил действующему чемпиону Мира, спортсмену из Египта – счет в раундах 2:0.
В Сети поздравили с отличным результатом Владислава Ларина и его тренеров – Сергея Петрова и Антона Коткова.