Владислав Ларин взял «серебро» на престижном турнире в Южной Корее

Карельский тхэквондист в финальном поединке уступил чемпиону Мира, спортсмену из Египта

Фото со страницы паблика Федерации тхэквондо Карелии

Карельский спортсмен, олимпийский чемпион петрозаводчанин Владислав Ларин завоевал серебряную медаль на World Taekwondo Grand Prix Series в Южной Корее. Об этом сообщил паблик федерации тхэквондо Карелии.

На одном из самых главных турниров этого сезона по тхэквондо наш земляк провел 5 непростых поединков с соперниками из Боснии и Герцеговины, Украины, Южной Кореи, Ирана и Египта и в итоге поднялся на пьедестал почета.

Первый бой был против спортсмена из Боснии и Герцеговины. Это был единственный относительно простой бой со счетом 2:0. Все остальные, по словам самого спортсмена, оказались «ударные». Второй поединок был против спортсмена из Украины. В очень плотном бою Ларину удалось одержать победу со счетом в раундах 2:1.

В третьем бою карельский тхэквондист победил представителя Южной Кореи со счетом в раундах 2:1. Этот поединок понравился петрозаводчанину больше всего. Выиграть спортсмена на его родине, в его же виде спорта особенно приятно, еще и взяв реванш за поражение на одном из предыдущих турниров, отметил спортсмен.

Полуфинал принес победу над действующим олимпийским чемпионом из Ирана. И лишь в финале Ларин уступил действующему чемпиону Мира, спортсмену из Египта – счет в раундах 2:0.

В Сети поздравили с отличным результатом Владислава Ларина и его тренеров – Сергея Петрова и Антона Коткова.