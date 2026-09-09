Детсад и другие дома остались без воды на Голиковке

Авария на сетях привела к отключению воды в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 11 часов утра без холодной воды остался ряд домов на Голиковке в Петрозаводске. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, из-за повреждения на сетях вода пропала в детском саду №20 на улице Машезерской, а также в некоторых зданиях на улицах Мерецкова, Калинина, Кузьмина, Загородной, Машезерской. Всего под отключение попали около двух десятков домов. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось о том, что уникальный спортивный зал открыли в Петрозаводске.