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9 сентября 2026
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Происшествия

Детсад и другие дома остались без воды на Голиковке

Авария на сетях привела к отключению воды в карельской столице
кран
Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 11 часов утра без холодной воды остался ряд домов на Голиковке в Петрозаводске. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, из-за повреждения на сетях вода пропала в детском саду №20 на улице Машезерской, а также в некоторых зданиях на улицах Мерецкова, Калинина, Кузьмина, Загородной, Машезерской. Всего под отключение попали около двух десятков домов. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось о том, что уникальный спортивный зал открыли в Петрозаводске.

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