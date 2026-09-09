Умер один из ведущих фермеров Карелии Николай Концевой

В Минсельхозе РК сообщили о кончине известного специалиста

Фото министерства сельского и рыбного хозяйства РК

Скончался известный в Карелии фермер Николай Концевой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

По данным министерства, Николай Концевой более 30 лет занимался сельским хозяйством в Сортавальском округе. Начав выращивать картофель в 1992 году, он превратил небольшое фермерское хозяйство в одно из ведущих в республике. За свои достижения он был удостоен звания лауреата года Карелии.

Николая Концевого вспоминают как человека, который по-настоящему любил землю и свое дело, не боялся экспериментировать и всегда старался улучшить свою работу. В Минсельхозе выразили соболезнования родным и близким фермера.

Ранее сообщалось о том, что мертвую девочку нашли под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге.