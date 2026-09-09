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9 сентября 2026
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Происшествия

Женщину и двоих мужчин задержали за браконьерство на севере Карелии

Факты незаконной ловли рыбы и нарушения эксплуатации судов пресекли на водоемах республики
Кильватерная струя в корме теплохода
Фото: Петрозаводск говорит

Транспортная полиция Карелии совместно с государственными инспекторами рыбоохраны провела рейды на севере республики. Во время рейдов в Кемском округе были выявлены факты браконьерства, а также нарушения правил технической эксплуатации маломерных судов.  

Так, в Белом море полиция остановила судно под управлением 47-летнего местного жителя. Проверка документов показала, что владелец не прошел обязательный техосмотр. В отношении судоводителя составили административный протокол о нарушении правил эксплуатации судов. Кемлянину грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Кроме того, за незаконный вылов рыбы с помощью кустарного приспособления «катюша» там же был задержан 46-летний местный житель.

орудия лова

Еще два факта браконьерства транспортные полицейские и инспекторы рыбоохраны пресекли в устье реки Кузема. Там полиция задержала 48-летнюю женщину и 60-летнего мужчину, которые ловили рыбу незарегистрированными сетями. Запрещенные орудия лова были изъяты.

В отношении всех задержанных оформили административные протоколы о нарушении правил охоты и рыболовства, рассказали полицейские. Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Материалы проверок направили в соответствующие органы для принятия решения по нарушителям.

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