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9 сентября 2026
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Общество

Энергетики затянули подключение дома жительницы Карелии к сети

После вмешательства УФАС дом жительницы Лоухского района подключили к электричеству
провода_электричество
Фото: «Петрозаводск говорит»

В антимонопольную службу обратилась жительница Лоухского района и пожаловалась на бездействие энергетиков. Сетевая организация должна была давно подключить ее дом к электричеству, но так и не сделала этого.

Ведомство установило, что карельский филиал компании «Россети Северо-Запад» и женщина заключили договор на техприсоединение, которое необходимо было выполнить в течение полугода, но этого не было сделано.

После вмешательства УФАС компания подключила дом к свету еще до вынесения постановления, сообщили в ведомстве.

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