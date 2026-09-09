Энергетики затянули подключение дома жительницы Карелии к сети

После вмешательства УФАС дом жительницы Лоухского района подключили к электричеству

Фото: «Петрозаводск говорит»

В антимонопольную службу обратилась жительница Лоухского района и пожаловалась на бездействие энергетиков. Сетевая организация должна была давно подключить ее дом к электричеству, но так и не сделала этого.

Ведомство установило, что карельский филиал компании «Россети Северо-Запад» и женщина заключили договор на техприсоединение, которое необходимо было выполнить в течение полугода, но этого не было сделано.

После вмешательства УФАС компания подключила дом к свету еще до вынесения постановления, сообщили в ведомстве.