Участника СВО забили до смерти из-за денег в российском регионе

В Тверской области трое молодых людей расправились с военным

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В Тверской области группа молодых людей расправилась из-за денег с участником СВО. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

По данным источника, все случилось 7 сентября. В ходе бытового конфликта трое мужчин в возрасте от 18 лет до 21 года жестоко избили военнослужащего - участника специальной военной операции - и потребовали от него передать им деньги, хранящиеся на его счету. От полученных травм потерпевший умер на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось о том, что двух женщин застрелили в кафе в российском городе.