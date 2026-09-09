Несколько десятков питомцев потеряли пассажиры в поездках по России

Горе-хозяева потеряли на вокзалах и в поездах кошек, собак, норок, ящерицу и хомяка

Фото: Петрозаводск говорит

Путешественники теряют вещи во время поездок – это бывает всегда и везде. Однако, кроме вещей, пассажиры забывают и теряют своих животных. К сожалению, это далеко не единичные случаи.

Как рассказали в пресс-службе РЖД, с начала года в поездах и на вокзалах нашли и спасли 62 питомца. Среди них – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк.

К счастью, большинство животных вернулись к своим владельцам. Некоторые обрели новых хозяев – ими стали другие пассажиры, а также железнодорожники. Кого-то из зверей в новые семьи пристроили волонтёры.



Так, за 8 месяцев текущего года более 1,8 млн пассажиров взяли с собой в поездку своих питомцев, что на 7% больше, чем за этот же период прошлого года. В поездах дальнего следования путешествовали 640,2 тысячи животных – это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, в пригородных – более 1,1 млн (+6%). Вырос и спрос на перевозку животного без сопровождения владельца – потребность в такой услуге возросла на 20%, а таким образом перевезли 72,7 тысячи животных.



Железнодорожники призвали пассажиров, путешествующих с питомцами, внимательно следить за своими четвероногими, крылатыми и пресмыкающимися любимцами и перевозите их в надёжно закрытых переносках, клетках или контейнерах.