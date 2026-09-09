Анна Лопаткина оценила обновленный тротуар на Октябрьском проспекте

Ремонт был выполнен по городской программе «Петрозаводск пешеходный»

Фото: Заксобрание РК

На Октябрьском проспекте в столице Карелии завершился ремонт протяженного участка тротуара на чётной стороне - от Московской до Мурманской улицы. Итоги работ проверила депутат Законодательного Собрания Карелии Анна Лопаткина вместе с Главой Петрозаводска Инной Колыхматовой и депутатом Петросовета Ольгой Никитиной.

Image

Пешеходную зону, которую не обновляли капитально несколько десятилетий, привели в порядок в рамках муниципальной программы «Петрозаводск пешеходный»: уложили новый асфальт и заменили бордюрный камень. По этой же программе годом ранее отремонтировали тротуар на отрезке от Ленинградской до Московской улицы по обеим сторонам проспекта.

Жители активно обращались и обозначали проблему, потому что качество покрытия, которое пролежало лет пятьдесят, конечно, уже было ненадлежащим. В прошлом году сделали самые сложные участки, в этом году продолжили, отремонтировали около 2200 квадратных метров,

– рассказала Анна Лопаткина.

Депутат также обратила внимание на бережное отношение к природе: на съездах к дороге у газонов смонтировали бетонные решётки, чтобы корни деревьев получали влагу.

От горожан мы часто слышали, что ремонтируется дороги, но у нас в городе не только автолюбители, но и пешеходы. Поэтому запустили такую программу. Мы видели, насколько позитивно она откликнулась у горожан. В прошлом году отремонтировали 7 километров тротуаров, в этом году чуть меньше,

– сказала Инна Колыхматова.

В этом сезоне дорожные работы в Октябрьском районе столицы Карелии затронули и Кондопожскую улицу. В ближайшее время завершится ремонт на Онежской улице и в Кондопожском проезде.

Программа «Петрозаводск пешеходный» охватывает разные районы города и рассчитана на три года - с 2025-го по 2027-й. В следующем году работы продолжатся и в районе Октябрьского проспекта: здесь обновят тротуары на участке от Мурманской улицы до улицы Мелентьевой.