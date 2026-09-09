Экзамен по истории станет допуском к ГИА

Все девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года

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Устный экзамен по истории будут сдавать все выпускники девятых классов, начиная с 2028 года. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, устный экзамен по истории станет для девятиклассников еще одним допуском к ГИА наряду с устным собеседованием по русскому языку. Планируется, что экзамен по истории школьники будут сдавать в феврале.

При этом отмечается, что обязательный экзамен по истории для учеников одиннадцатого класса вводить не планируется.

Ранее сообщалось о том, что ребенок умер на уроке физкультуры в российской школе.