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9 сентября 2026
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Спорт

В районе Петрозаводска появится «умная» спортивная площадка

Жители Зареки смогут тренироваться на «умной» площадке
спортивная площадка
Фото создано с помощью Алиса AI

На базе школы № 8 в микрорайоне Зарека в Петрозаводске откроют «умную» спортивную площадку. Об этом сообщили в паблике администрации города.

По данным источника, на спортивном объекте появятся баскетбольная и волейбольная площадки, уличные тренажёры, трибуна. С помощью QR-кодов любители активного образа жизни смогут получить рекомендации для занятий.

Объект планируют открыть уже в этом году.

Отмечается, что первая подобная площадка появилась в карельской столице два года назад у школы №11 на Перевалке.

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