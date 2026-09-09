Около сотни нарушений допустили управляющие компании в Петрозаводске

Стало известно, как накосячили управляющие организации за неделю

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Специалисты регулярно следят за качеством работы управляющих компаний карельской столице. О результатах еженедельной проверки рассказали в администрации Петрозаводска.

Так, специалисты «Службы заказчика» выявили 94 нарушения правил содержания домов и дворов в городе.



На прошлой неделе сотрудники службы обследовали 182 многоквартирных домов. Из 94 нарушений 49 связаны с ненадлежащим обслуживанием домов, 25 – с неисправностям фасадов. Остальные претензии касались уборки мусора на тротуарах и газонах, нескошенной травы, открытых чердаков и подвалов, а также неисправностей системе горячего водоснабжения и отопления.

Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно устранить выявленные нарушения. В противном случае нарушителями займется Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.



Что касается ранее выявленных проблем, то на прошлой неделе управляющие организации устранили 30 нарушений.