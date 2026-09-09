Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Аферисты стали предлагать россиянам «приложение» с доступом к 5G

Фото создано с помощью Алиса AI

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. В этот раз она рассчитана на тех, для кого важна скорость интернет-подключения. Аферисты предлагают потенциальным жертвам бесплатно установить «приложение», открывающее доступ к сети 5G.

Пользователю присылают ссылку по СМС, в мессенджере или по электронной почте. При попытке установки «приложения» экран зависает, и в этот момент злоумышленники получают полный доступ к устройству и приложениям с возможностью считывать данные и пароли, уточняет RT со ссылкой на экспертов Ozon Банка.

Ранее жительница Карелии отдала «другу» погибшего сына миллионы рублей.