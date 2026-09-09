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9 сентября 2026
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Общество

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Аферисты стали предлагать россиянам «приложение» с доступом к 5G
мошенник в капюшоне перед компьютером
Фото создано с помощью Алиса AI

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. В этот раз она рассчитана на тех, для кого важна скорость интернет-подключения. Аферисты предлагают потенциальным жертвам бесплатно установить «приложение», открывающее доступ к сети 5G. 

Пользователю присылают ссылку по СМС, в мессенджере или по электронной почте. При попытке установки «приложения» экран зависает, и в этот момент злоумышленники получают полный доступ к устройству и приложениям с возможностью считывать данные и пароли, уточняет RT со ссылкой на экспертов Ozon Банка. 

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