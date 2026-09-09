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9 сентября 2026
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Культура

Эксперты из Петербурга оценили этнографический костюм из Карелии

Этнографический костюм из Карелии отмечен дипломом лауреата I степени всероссийского фольклорного конкурса
Большой палец руки поднят вверх, остальные - сжаты в кулак
Фото создано с помощью Алиса AI

В Год единства народов музей-заповедник «Кижи» совместно с дизайн-студией «Традиции и современность» при Петровском дворце принял участие во всероссийском конкурсе национального костюма «Мы разные. Мы вместе» (0+) и одержал победу в номинации «Этнографический костюм».

этнографический костюм

 

На суд жюри был представлен девичий праздничный комплекс из деревни Суна Петрозаводского уезда. Реконструкция костюма была выполнена по фото 1898 года.

Специалисты Российского этнографического музея отметили высокую точность реконструкции, уточнили в пресс-службе учреждения культуры.

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