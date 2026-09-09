Эксперты из Петербурга оценили этнографический костюм из Карелии

Этнографический костюм из Карелии отмечен дипломом лауреата I степени всероссийского фольклорного конкурса

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В Год единства народов музей-заповедник «Кижи» совместно с дизайн-студией «Традиции и современность» при Петровском дворце принял участие во всероссийском конкурсе национального костюма «Мы разные. Мы вместе» (0+) и одержал победу в номинации «Этнографический костюм».

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На суд жюри был представлен девичий праздничный комплекс из деревни Суна Петрозаводского уезда. Реконструкция костюма была выполнена по фото 1898 года.

Специалисты Российского этнографического музея отметили высокую точность реконструкции, уточнили в пресс-службе учреждения культуры.