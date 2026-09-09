Мусор в трубах: в Петрозаводске ликвидировали крупный засор

На пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова «ПКС – Водоканал» устранили аварийную пробку - её образовали предметы, которым в трубах не место

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Стоки, стекающие по одной из главных улиц Петрозаводска, не остались незамеченными: горожане сообщили о проблеме в диспетчерскую службу, и на место незамедлительно прибыла ремонтная бригада.

Чтобы добраться до забитого участка, специалисты установили заглушку и откачали воду из колодца. Как оказалось, пробку образовали вещи, которым в трубах не место. Из системы достали целый запас одноразовой пластиковой посуды и тряпок.

Именно такой мусор чаще всего доставляет коммунальщикам больше всего хлопот. Он не растворяется в воде, цепляется за стенки труб и со временем спрессовывается в плотные пробки. Канализация перестаёт справляться со стоками, и тогда вода выходит наружу там, где её совсем не ждут, на городских улицах.

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Каждое такое ЧП оборачивается выездом бригады, работой специальной техники, откачкой стоков и потерянным временем. При этом многих аварий удалось бы избежать, помни жители о простом правиле: в канализацию можно смывать лишь воду и продукты жизнедеятельности.

Тряпкам, влажным салфеткам, пластиковой посуде, пакетам, средствам гигиены и прочему бытовому мусору место в ведре, а не в сливе. Даже если предмет кажется мелким и беспрепятственно уходит в раковину, это вовсе не гарантирует, что он благополучно минует всю систему.

«РКС - Петрозаводск» в очередной раз напоминают: канализация - не мусоропровод. Чем внимательнее жители относятся к тому, что отправляют в слив, тем реже специалистам приходится устранять аварии, а городу сталкиваться с последствиями засоров.