В четверг дожди усилятся к вечеру в Карелии

Ливни 10 сентября зальют южные районы республики

Фото: Петрозаводск говорит

В четверг, 10 сентября, в Карелии будет облачно. По информации регионального гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди, вечером по южным районам местами ожидаются сильные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +14, днём +13, +18, на юге местами воздух прогреется до +21.

В Петрозаводске облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днём умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днём +16, +18. Атмосферное давление будет падать.