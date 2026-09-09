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9 сентября 2026
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Погода

В четверг дожди усилятся к вечеру в Карелии

Ливни 10 сентября зальют южные районы республики
капли дождя на окне
Фото: Петрозаводск говорит

В четверг, 10 сентября, в Карелии будет облачно. По информации регионального гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди, вечером по южным районам местами ожидаются сильные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +14, днём +13, +18, на юге местами воздух прогреется до +21.

В Петрозаводске облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днём умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днём +16, +18. Атмосферное давление будет падать.

 

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Сегодня в Карелии до +21 и кое-где будет моросить

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