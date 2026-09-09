Полдня будет грохотать в Карелии у границы с Финляндией

Шумно и пыльно будет в четверг на севере Карелии

Фото сгенерировано Алиса AI

Ведущее карельское предприятие по добыче и переработке железной руды планирует вести разработки на севере республики.

Взрывные работы запланированы на месторождении «Корпангское», в карьерах «Западный» и «Восточный», сообщили в компании. Как известно, месторождение находится в Калевальском районе, у границы с Финляндией и недалеко от города Костомукша.

В четверг, 10 сентября, с 11:30 до 15:00 там пройдут взрывные работы.

Специалисты предприятия категорически запретили находиться посторонним на карьерах.