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9 сентября 2026
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Общество

Полдня будет грохотать в Карелии у границы с Финляндией

Шумно и пыльно будет в четверг на севере Карелии
карьер
Фото сгенерировано Алиса AI

Ведущее карельское предприятие по добыче и переработке железной руды планирует вести разработки на севере республики. 

Взрывные работы запланированы на месторождении «Корпангское», в карьерах «Западный» и «Восточный», сообщили в компании. Как известно, месторождение находится в Калевальском районе, у границы с Финляндией и недалеко от города Костомукша.

В четверг, 10 сентября, с 11:30 до 15:00 там пройдут взрывные работы.

Специалисты предприятия категорически запретили находиться посторонним на карьерах. 

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