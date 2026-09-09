Глава Карелии представил нового руководителя Минприроды республики

На эту должность назначен Александр Юрченко

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков представил нового исполняющего обязанности заместителя премьер-министра – министра природных ресурсов и экологии.

Рад сообщить об усилении нашей команды. С сегодняшнего дня Юрченко Александр Васильевич — исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства Республики Карелия – министра природных ресурсов и экологии. В его ведении – одно из самых ключевых направлений работы в нашей республике,

– заявил Артур Парфенчиков.

Image

Новый руководитель обладает значительным опытом работы в отрасли - более 20 лет. Вся его профессиональная биография связана с природопользованием. Он прошел путь от специалиста отдела экологического контроля до руководителя регионального министерства. За плечами Александра Юрченко высшее лесное и дополнительное юридическое образование. Работал на уровне Северо-Западного федерального округа, был заместителем руководителя Департамента лесного хозяйства по СЗФО, возглавлял Министерство природных ресурсов Новгородской области. Его кандидатуру поддерживают и в Рослесхозе, и в профильном департаменте.

Глава региона обозначил перед новым министром ключевые задачи, разделив их на три блока.

Первое — интересы жителей Карелии. Необходимо наладить систему обеспечения дровами жителей республики, особенно на арктических территориях, а также привести в порядок материально-техническую базу лесничеств и подведомственных учреждений.

Второе — порядок и бережное отношение. Предстоит ликвидировать существующие на землях лесфонда свалки и не допускать появления новых. При открытии карьеров приоритетом должно оставаться мнение жителей.

Третье — воспроизводство и развитие леса. Сохранение высоких показателей по лесовосстановлению, наращивание объёмов собственного посадочного материала и выполнение всех лесохозяйственных мероприятий. При этом важно взаимодействовать с Карельским научным центром РАН.

Особое внимание было уделено вопросам промышленности. Среди приоритетных задач — поиск новых мер поддержки, рынков сбыта, совершенствование законодательства, в том числе по фитосанитарному контролю, а также решение вопросов транспортной логистики совместно с Минпромторгом и федеральным центром.

Мне важна не парадная отчётность, а честная картина — вызовы, проблемы, узкие места отрасли. Материал, с которым мы сможем работать вместе. Ставьте планку чуть выше досягаемой — тогда у нас всё получится,

— подчеркнул Артур Парфенчиков, обращаясь к Александру Юрченко.

Глава региона также отметил, что работа в сфере природопользования не должна сводиться только к поддержке бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия остаются прямой обязанностью, и попустительство в этом вопросе недопустимо.