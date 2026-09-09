«Крымчанка» завербовала троих россиян на сайте знакомств

В Крыму задержали завербованных через сайт знакомств россиян

Фото создано с помощью Алиса AI

Знакомство на сайте обернулось для трех россиян уголовными делами.

Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения очаровались своей собеседницей и стали передавать ей данные о военных объектах в Крыму. Женщина выдавала себя за жительницу полуострова, а на самом деле являлась сотрудницей Главного разведывательного управления Украины, пишет ТАСС.

Мужчины отправляли «оборотню» фотографии и координаты ПВО, нефтебаз, пунктов хранения горюче-смазочных материалов и другую ценную информацию.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о государственной измене. Мужчины арестованы.