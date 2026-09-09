В Карелии простились с участником СВО Владимиром Серебряковым

Погибшего на спецоперации земляка похоронили в Суоярвском округе

Фото: Скриншот страницы Татьяны Тишковой в соцсетях

Сегодня, 9 сентября, в селе Вешкелица проводили в последний путь Серебрякова Владимира Николаевича. Земляк пропал без вести в зоне СВО в декабре 2025 года в Харьковской области. Владимиру было 40 лет. О прощании с жителем Карелии рассказала на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Татьяна Тишкова.



Рядовой Серебряков был мобилизован в сентябре 2022 года. Боец отмечен нагрудным знаком «За службу на Кавказе», награжден медалью Александра Суворова, медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» 2 степени, медалью Министерства обороны РФ «Участнику СВО».



Депутат выразила соболезнования родным и близким погибшего земляка.

«Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами. Светлая память Серебрякову Владимиру Николаевичу», - написала Тишкова в Сети.