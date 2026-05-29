Легендарный российский актер прибыл в Петрозаводск поздравить коллег

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 30 мая в 2006 году

17 студентов курса актеров драмы ровно 20 лет назад стали настоящими артистами театра и кино – так было записано у них в дипломах. Дипломы вручал народный артист Советского союза Василий Лановой, который тогда был председателем аттестационной комиссии. Пока не все из выпускников знали, куда пойдут работать, но их педагоги обещали, что помогут им найти себя в профессии. Самой последней студенческой работой для них стал концерт.

Они пели: «Пусть бесится ветер жестокий» и этот ветер должен был разнести их по разным местам. Но пока они волновались, стоя рядом друг с другом, перед вручением дипломов, репетировали и жалели, что четыре года братства закончились.

«С одной стороны – все начинается. А с другой стороны… Те четыре года, которые у нас были, для меня это самое лучшее», - голос у выпускницы актерского курса Светланы Воронецкой дрогнул. «Они нам дались очень интересно, - подхватил Леонид Прокофьев. – Они были насыщенные, объемные. Нам сразу сказали – личная жизнь исчезает. Занимайтесь профессией. Театр – дело такое. И если даже какая-то личная жизнь и была, то только на курсе».

Родители пришли на концерт с цветами, но главными гостями на концерте были преподаватели. От них зависели успехи в учебе. Они же обещали приложить усилия, чтобы эти успехи были не растрачены. «Это курс, который готов к высокопрофессиональной работе. Думаю, что ребята будут востребованы», - уверяла Мария Крауклит, заместитель завкафедрой актерского мастерства. Ребята пока пребывали в эйфории, но будущее уже начинало их волновать: «Кто-то будет в Питер пробоваться. Кто-то в Москву. Вопрос очень сложный. Но многие уже представляют, где будут работать».

Завкафедрой актерского мастерства Арвид Зеланд сказал: «Молодым талантливым красивым людям сложно НЕ трудоустроиться. Что значит – помочь? Они просто родные люди. Это как в семье. Безусловно воспитывать свои кадры надо. Конечно, такой более разумный подход должен быть. Очередность наборов. Определение заранее, насколько они целевые. И что с ними будет дальше – вот об этом надо думать заранее». Арвид Михайлович стоял у истоков становления кафедры актерского мастерства в нашей консерватории еще в 1998 году, и он выпустил уже второй курс. Но в 2006 году он начал учить молодежь в Петербурге, а не у нас. Тем не менее, кафедра работу продолжила.

Председатель аттестационной комиссии Василий Лановой был доволен уровнем обучения и рад, что не только в столице талантливая молодежь может получить хорошее образование: «Мне очень понравилось. Серьезность обучения. Режиссерские эксперименты. Невероятное многообразие тем и авторов. И то, что они по несколько ролей играют в одних и тех же спектаклях. Это мне доставляет большую радость и удовольствие. Я сюда приезжаю и обновляюсь! И вообще мне говорили: занимайтесь педагогикой, вы будет молодеть с каждым годом. Тут главное вовремя остановиться в этом процессе». А бывшие студенты как раз останавливаться не собирались. Впереди – слава и тяжелые трудовые будни артиста. Они были готовы и к тому, и к другому.

Порывы ветра на улице достигали 14 метров в секунду, что не давало повода объявить штормовое предупреждение, но вызывало тревогу за сохранность и пешеходов, и имущества на улицах. То, что ветер представлял опасность, можно было убедиться во дворе дома №6 по улице Горького. Из-за порывов ветра в Петрозаводске вновь начали падать деревья. И это были опять аварийные тополя. Хотя, казалось бы, борьба с ними, затеянная мэрией после трагического происшествия, была беспощадной и даже успешной. Летом тополя были опасней – появлялась листва и увеличивала их парусность. Во дворе на Горького упал тополь, и увидевшие это жильцы срази позвонили на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 16.30. И это был уже третье сообщение про упавший тополь за последние сутки. Обо всех этих случаях были проинформированы Управляющие компании, которые должны были убрать последствия. Кроме того, в известность поставили и чиновников мэрии.

Летом опять ждали грандиозное событие! В Петрозаводске полным ходом шла подготовка к проведению Второго музыкального фестиваля «Воздух». Организаторы фестиваля снова пригласили к участию волонтеров. То есть ту самую молодежь, без помощи которой обойтись фестивалю было невозможно. В 2005 году «Воздуху» вызвались помочь около 250 человек. А в 2006 волонтеров было уже около трех сотен. «Если не мы с вами, если не наши ребята, которые продвигают живую музыку, то ничего у нас в жизни не будет меняться, - считал Максим Мазуровский, продюсер фестиваля. – Если мы будем сидеть дома, лежать на диване – ничего не поменяется». Большинство из присутствующих помогали фестивалю уже в прошлом году, а кто-то был простым зрителем. И вот – этого им показалось мало, захотелось внести свою лепту.

«Мы были приятно удивлены организацией, тем, что были предусмотрены почти все возможности. Было замечательно! И поэтому мы решили в этом году тоже не отставать от жизни»,

- сказала Людмила Петрова, волонтер будущего фестиваля. Работа таких ребят заключалась в информационной поддержке – расклейка афиш, распространение билетов. А также у волонтеров можно было получить подробную информацию о фестивале – в специальном бюро, которые открыли в Выставочном зале. Ребятам покрепче довелось участвовать в построении фестивального городка.

Несмотря на то, что основная масса ребят – школьники и первокурсники, они выдвигали и свои идеи – как лучше проводить фестиваль «Воздух». Все недочеты прошлого года исправляли сообща. В 2006 году и площадь увеличили, и день еще один добавили, и сцену вторую построили. Места должно было хватить всем – и российским, и зарубежным звездам. Собирались к нам тогда группы из Норвегии, Швеции, Финляндии, Украины и Белоруссии. Школьники и студенты могли купить билеты по льготной цене. Но скидка действовала до 10 июня.

Таким было 30 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?