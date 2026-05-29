О судьбах малолетних преступников в Петрозаводске заговорили всерьез

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 29 мая в 2006 году

Семинар с названием «Ресоциализация воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа» ровно 20 лет назад открылся в Петрозаводске. Сами участники семинара говорили, что надо было бы назвать его попроще, ведь под этими словами кроется важная проблема – вернуть оступившегося ребенка в общество. Чтобы ему не хотелось, выйдя из спецшколы, снова совершать правонарушения.

На семинар приехали 70 делегатов со всей России. Это директора учреждений, в которых воспитывались неблагополучные дети. Были и гости из Финляндии, добрые друзья местной спецшколы. По программе «Наши общие дети» они помогали подросткам Карелии. Такие встречи проходили редко – раз в два года. Но опыт, который тут можно было почерпнуть – неоценим. Ведь у каждого педагога была своя методика. Десятилетняя статистика показывала, что победы есть у каждого.

«Мы оставили идею исправлять. И для себя основную идею выдвинули – это развивать ребенка. Мы 452 ученика выпустили. В плане неудач – попали все-таки в места лишения свободы 132 из них. 137 детей абсолютно ни в какую статистику не попадают. Они стали нормальными законопослушными людьми»,

- пояснил Алексей Пискунов, директор Шекснинской спецшколы (Вологодская область).

Перед открытием семинара было время познакомиться с нашей школой. Дети не только учили уроки, но и обучались законам жизни.

«Любое блюдо могут приготовить, - уверяла воспитатель Светлана Емельянова. – Могут ремонт косметический сделать».

Шторы в кабинетах были пошиты руками детей. Детям нравилось в школе №8 все, особенно в сравнении с тем, что их ожидало за ее стенами.

«Играть в футбол тут можно, заниматься спортом. На библиотечный час ходить, книжки читать», - приукрашивал свою жизнь Владик Мерзлый. «Некоторые даже здесь остаются, потому что за забором-то делать нечего – все может вернуться. Могут начаться грабежи опять, выпивка, - по-взрослому рассуждал воспитанник Миша Доровской. – Здесь лучше. Некоторые остаются на два-три года».

Некоторые взрослые тоже были не прочь задержаться в школе. Кормили там неплохо. На сто рублей в день – с гордостью заверил директор школы Николай Александрович Брысин. У него тоже была своя методика воспитания: «Я бы повторил Макаренко – как можно больше уважения, как можно больше требовательности. То есть у каждого руководителя задача стоит прежде всего удержать контингент. А уж потом воспитывать. Но каждый идет своей дорогой. Но отвечая в полной мере за свою работу, каждый понимает, где ему как поступить. Но в идеале, конечно, надо переводить школу на добрые отношения с воспитанниками. Но это очень трудно».

Трудно – не значит, невозможно, говорили педагоги трудных подростков. Они видели результаты своего труда. Многие воспитанники, встав на путь исправления, не раз приезжали сказать спасибо своим учителям.

Состоялась традиционная ярмарка летних проектов для детей. Выявить самые достойные из них и выделить на их реализацию деньги из городского бюджета – такую задачу поставили перед собой организаторы. Выбор был нелегким – ведь хорошего было много.

Ирина Иванникова представляла на ярмарке отряд морских скаутов «Ладья». Летом 2006 года они планировали провести два детских лагеря. Морской, где школьников учили кататься на шлюпках, и экологический – на Бараньем берегу. «В течение экологического лагеря у ребят будет экологический рейд по берегу озера, они будут собирать мусор и будут помогать ботаническому саду в очистке города. Также они будут сажать деревья. У них будет много походов, скалолазание и возможность на шлюпках покататься», - перечислила Ирина.

Всего на ярмарке представили около сорока летних проектов. Цель ярмарки – найти финансирование под лучшие из них. На эти цели из городского бюджета выделили 200 тысяч рублей. Максимум, что мог получить проект-победитель – 15 тысяч. Остальное нужно было искать самим, привлекать спонсоров.

«При решении – чьи проекты поддерживать – пожалуй, приоритетным пунктом является – социальная значимость проекта. То есть бесспорно лидируют проекты, направленные на поддержку каких-либо слоев молодежи города. Наши проекты доступны для молодежи. Это лагеря, где упор делается не на сбор денег, а на содержание. Мы этим гордимся», - сказала директор МУП «Центр молодежи» Маргарита Воздвиженская. Похвалила работу Центра Татьяна Анохова, заместитель главы самоуправления Петрозаводска: «Мне кажется, что наш Центр молодежи работает очень современно. Он не раздает деньги – лишь бы раздать. А он ищет новые идеи, которые помогают ребятам определиться и найти интересный вид отдыха и занятости. То, что они делают – практически никто такого не проводит».

Проект мог быть предложен только общественной организацией. Некоторые НКО предложили сразу несколько летних проектов. Это не запрещалось. «Проект «Летняя школа тележурналистики» - мы объявили набор для ребят 11-13 лет. И проект «Мы и общество». Все эти проекты мы представляем на ярмарке и рассчитываем получить финансирование отдела по делам молодежи. И хотим, чтобы в нашу организацию пришли через эти летние проекты новые ребята», - рассказал Денис Рогаткин, председатель юниорского союза «Дорога».

Победителей нужно было определить в ближайшие дни. Сколько их будет – решала специальная комиссия.

Таким было 29 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?