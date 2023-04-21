Пожарные и администрации школ не сошлись во взглядах на безопасность

После трагических событий в Якутии и Махачкале ровно 20 лет назад, когда в школах произошли трагедии – сгорели дети, карельские пожарные провели обширные обследования. Результаты не были утешительными. Практически ни одно учебное заведение в Петрозаводске не были оснащены средствами пожарной безопасности так, как того требовали правила. А сигнализация существовала только в одной школе. В ряду неблагополучных числилась у пожарных 8-я спецшкола. Туда-то и решила приехать съемочная группа телеканала «Ника Плюс».

Там журналистов не ждали. А узнав, по какому поводу они прибыли, даже комментариев давать не стали. Пожарные инспекторы там побывали до журналистов, оштрафовали работников школы за невыполненные предписания и выдали новое. Оценить финансовый размер рекомендуемых пожарными мер директор школы даже не пытался. Все равно денег на это в бюджете школы предусмотрено не было. Во всяком случае до конца 2003 года.

Зато был предусмотрен предмет «ОБЖ». Благодаря ему дети знали, как нужно себя вести в случае пожара. Дети знали, где находится в школе огнетушитель, рукав. Все это они показали журналистам. Они были на каждом этаже. И пожарные колодцы у подъезда. А вот пожарный водоем расчистили от снега, но, чтобы добраться до самой воды, понадобилось время. После событий в Якутии и Дагестане директор школы подумывал о том, чтобы снять с окон решетки. Но как снимешь? Ведь Восьмая – это спецшкола, там особые ученики. Приговоренные к учебе в этих стенах. Под каждым окном сторожа не поставишь. Так что меры противопожарной безопасности и условия, в которых требуется содержать малолетних правонарушителей – расходились в этом вопросе.

Тем не менее, некоторые школы города процветали. Например, великосветским балом завершилась Петровская Ассамблея научно-образовательного округа «Сотрудничество». В это объединение входило семь школ города. Их совместный фестиваль был посвящен грядущему 300-летнему юбилею Петрозаводска.

Приглашенные гости прибыли на бал в праздничных нарядах. Директора школ, которые участвовали в Петровской Ассамблее, с удовлетворением отметили, что их воспитанники потрудились на славу. Два дня работы Ассамблеи принесли свои плоды. Конкурсы, выставки, интеллектуальные игры и научно-практическая конференция показали хороший уровень подготовки. Наиболее отличившихся отметили здесь, на балу. Ассамблея по указу Петра Первого была учреждена не только для полезных разговоров, но и для забавы. Танцы «вольные» сменялись обязательными. Например, полонезом. Педагог-организатор школы №40 Елена Тюрева рассказала: «Каждый год в сентябре у нас открывается школа танцев, которую посещают выпускники. Цель, конечно, подготовка к выпускному балу, но уже начиная с 19 октября, когда мы празднуем День лицеев, они участвуют в балах. И результат их работы – эти подготовленные танцы. А еще школа танцев – это школа общения. Они раскрепощаются». А выпускные балы как раз пришлись по времени на те дни, когда город праздновал свое 300-летие.

Таким было 21 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.