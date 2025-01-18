Тебе всего десять, а на окнах решетки: как жилось детям Карелии

В петрозаводской спецшколе №8 ровно двадцать лет назад поставили спектакль и показали его для воспитанников других петрозаводских интернатов. Так многолюдно в этом воспитательно-исправительном учреждении бывало нечасто.

Так много зрителей у кукольного театра школы №8 еще не было, поэтому ребята волновались. Они показывали новогоднюю сказку для детей из двух интернатов. Традиция приглашать гостей возобновилась в этой школе с приходом нового директора Николая Брысина: «Детки наши за нашим забором ограничены в передвижении. Чтобы не чувствовать себя оторванным от общества, мы вот так организовали свою внутреннюю жизнь, и стараемся «выйти» за ее пределы».

В специальную школу дети попадали по решению суда. Это было учреждение закрытого типа. В нем учились подростки, которые не сумели адаптироваться в обычной школе. Владика Замкова направили сюда из Питкяранты, где он успел наворотить дел: «С друзьями обокрали ларек. Нас поймали. Друзей – ничего. А меня – суд. Присудили три года в спецшколе». За два года Владик сильно изменился. Он стал начинающим журналистом, писал статьи в местную газету «Колобок». Учился Владик только на «4» и «5». Сказал, что в этой школе он начал по-другому смотреть на свою будущую жизнь: «В жизни надо получать не только удовольствия, но и прикладывать свои усилия, чтобы была у тебя жизнь хорошая. Если у тебя не будет образования, тебе никто денег не даст».

Тогда в школе было 40 мальчишек. На каждого второго по воспитателю. И еще 12 учителей. Бездельничать детям не давали – спортивные занятия, кружки, работа с психологом.

«Они получают здесь веру в то, что не все плохие. Есть люди, которые их могут любить, понимать и принимать такими, какие они есть», - сказала Елена Воронцова, педагог-психолог. Правда, усилия воспитателей и психологов могли и не принести результатов (в марте 2004 года в нашей спецшколе произошел жуткий случай, когда дети убили медсестру). Попадет ли ребенок вторично в эту школу, зависело от того, как его примут дома. «Наша задача, чтобы они увидели в своем ребенке не просто бродяжку, который воровал все время. Чтобы они увидели, что у них ребенок умный, веселый, интересный», - пояснила Галия Махмудова, заместитель директора по воспитательной работе.

Чтобы родители приехали сюда поглядеть на сына, администрация школы оплачивала им дорогу и проживание. Благо на работу с родителями выделялось финансирование, и это делали коллеги из Финляндии. На их средства в школе сделали и отдельную комнату для встреч с родителями.

«Ребенок не брошен в этой школе, - говорила Галия Махмудова. – Мать приезжает. И не забывает, и пишет, и посылки шлет. Вот это главное». Владику Замкову в спецшколе оставалось учиться 10 месяцев. Но жизнь за стенами школы его не пугала – теперь Владик знал, чего хочет: «Закончить хорошо школу. Поступить в техникум, чтобы найти себе хорошую работу. Девушку себе найти. И жить в благополучной семье. Чтобы не было никаких проблем». Но все же страсть к бродяжничеству у воспитанников школы иногда побеждала. Особенно весной и осенью. Забором подростков не удержишь, говорили воспитатели. Удержать своих учеников они старались по-другому – любовью и заботой.

Здесь вы можете прочитать материал о том, как в 2013 году эту школу было решено закрыть.

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В Петрозаводске выросло число дорожно-транспортных происшествий – шли снегопады. Только официально за прошедшие сутки их зарегистрировали 41. Сотрудники ГИБДД сбились с ног. Основная причина аварий – плохо убранные дороги. Очищены были лишь центральные магистрали. А на окраинах ледовые дорожки были засыпаны снегом, что мешало автомобилям маневрировать. На улице Коммунистов, например, образовалась пробка. Машины не могли разъехаться, водители выталкивали их с обочины вручную. Что в этот момент они говорили – отдельный разговор. Еще более отдельный – что они при этом думали про городские власти. Наверное, поэтому видеоролик назван: «Без комментариев».

Таким было 18 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.