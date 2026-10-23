Пропавшего в Белом море рыбака нашли

В Карелии нашли лодку с пропавшим три дня назад рыбаком. Об успешном завершении поисковых мероприятий сообщили в карельской поисково-спасательной службе.
20 октября полиция сообщила поисково-спасательной службе о пропаже рыбака. Около полудня мужчина 1963 года рождения покинул рыбацкую избу на острове Лисий, на деревянной лодке с мотором вышел на рыбалку в Белое море, но пропал. Начались поиски.
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23 октября, на третий день поисков, в районе Соловецких островов лодку с рыбаком обнаружили местные жители. Мужчину доставили в Кемь и передали медикам центральной районной больницы.
В Белом море ведутся поиски еще одного рыбака Павла Козича. Со слов очевидца, лодка 34-летнего мужчины могла перевернуться.