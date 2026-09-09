Мужчина зашел в магазин погреться и сказочно разбогател

Житель Пермского края выиграл в лотерею 8 миллионов рублей

Фото "Петрозаводск говорит"

Житель Пермского края разбогател в один момент. Об этом рассказывает портал 59.ru.

Как рассказал счастливчик, он зашел погреться в магазин, пока ждал дочку из школы, и решил купить билет моментальной лотереи. Стерев защитный слой, пермяк увидел, что выиграл восемь миллионов рублей. Он не сразу поверил в происходящее. Лишь встретив дочь и отправившись домой, мужчина осознал, насколько крупно ему повезло.

Победитель признался, что пока не знает, на что потратит свой выигрыш.

Ранее сообщалось о том, что универсальный спортивный зал открыли в центре Петрозаводска.