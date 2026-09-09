Аэропорт рядом с Карелией добавил себе забот с досмотром юбки Бабы-яги

Одну деталь гардероба сказочного персонажа администрация аэропорта взяла под особый контроль

Фото сгенерировано Алиса AI

Международный аэропорт Пулково взял под особый контроль зону подъюбочного пространства Бабы-яги. Так воздушная гавань Санкт-Петербурга отреагировала на появившееся в соцсетях видео. Подробности инцидента рассказывает издание 78 | Новости Петербурга.

На видеозаписи пассажир-мужчина вещает о том, что спрятал большой и любимый нож под юбкой фигуры Бабы-яги. Он прошел первую линию досмотра и понял, что дальше с ножом ему придется расстаться. По словам автора видео, он улетел на отдых, а вернувшись, забрал свою вещь там же, под юбкой сказочного персонажа.



«Я вдруг понял, что забыл выложить дома свой любимый нож, я не могу с ним расставаться и решил спрятать прямо тут в аэропорту. И я не нашел лучшего места, чем под юбкой у этой женщины», – передает издание слова пассажира на видео.

Image Фото: Стопкадр видео из соцсетей

Администрация Пулково предположила, что ролик постановочный. Тем не менее руководство отреагировало соответственно и прокомментировало инцидент на видео.

«Мы со всей бдительностью отнеслись к той информации, которая в нем представлена, и взяли под особый контроль зону подъюбочного пространства Бабы-яги», – ответили в Пулково.

Администрация воздушной гавани ничего противоправного на видео не увидела – мужчина имел право пронести нож в общедоступную зону и сдать нож в багаж. Следующую проверку, правда, он бы не прошел: нож бы изъяли из ручной клади.



Как добавляет издание, в Пулково есть официальная услуга хранения и доставки изъятых при досмотре предметов, она платная.