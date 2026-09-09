Окна в детсаду Петрозаводска заменили благодаря поправке депутатов

Замена окон в детском саду - один из наказов, выполненных в рамках плана реализации предложений жителей

Фото: Петросовет

11 сентября на очередной сессии Петросовета подведут итоги программы по реализации наказов горожан за 2021–2026 годы.

Одной из просьб была замена старых окон в детском саду № 20 «Лумикелло», который посещают многие дети жителей районов Голиковка и Зарека. Дошкольное учреждение располагается в двух зданиях — на Машезерской улице, 48б и на проспекте Александра Невского, 40а.

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На сессии Петросовета была внесена соответствующая поправка в бюджет города, предусмотревшая необходимые средства на монтаж новых оконных блоков. В этом году в обоих корпусах заменили на современные стеклопакеты 21 деревянное окно.

По поводу состояния оконных рам поступали обращения от родителей и воспитателей. Работы запланировали и провели специально в летний период, чтобы новый учебный год учреждение встретило с современными стеклопакетами. Они не только сделают пребывание ребят в саду более комфортным, но и позволят экономить на отоплении,

- отметила председатель постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Галина Германова.

В рамках исполнения плана администрация города при поддержке правительства Карелии и Петросовета также отремонтировала лестничный спуск у дома № 3 по Машезерской улице, провела модернизацию наружного освещения на улицах Володарского, Казарменской и Льва Толстого, установила остановочный комплекс в районе дома № 73 по проспекту Александра Невского.