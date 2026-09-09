Россиянам рассказали, какой продукт стоит добавить в картошку

Врач Агапкин поделился секретом об употреблении кабачков

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Хитрость, связанную с употреблением кабачков, раскрыл ведущий программы «О самом главном» реабилитолог Сергей Агапкин. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил медик, дома всегда стоит иметь замороженные кабачки. Если сварить картошку, затем бросить в нее кабачки и сделать пюре, то калорийность такого блюда автоматически снизится в два раза. При этом на вкус пюре добавление кабачка никак не повлияет.

Диетолог Наталья Лазуренко добавила, что кабачок можно легко спрятать и в других блюдах, например, в овощном рагу или в мясном фарше.

Ранее сообщалось о том, что умер один из ведущих фермеров Карелии Николай Концевой.