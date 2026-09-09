Умная спортплощадка появится у школы № 8 в Петрозаводске

На базе учебного заведения обустроят баскетбольную и волейбольную площадки, уличные тренажеры и трибуну

Фото: Инна Колыхматова (VK)

Новый современный спорткомплекс появится у средней школы № 8 в Петрозаводске. Умную площадку здесь обустроят по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», рассказала глава города Инна Колыхматова.

На объекте разместят площадки для игры в баскетбол и волейбол, установят уличные тренажеры и трибуну для зрителей. На площадке также появятся QR-коды, по которым можно будет найти рекомендации для занятий. Уже подготовлено основание и закуплено необходимое оборудование.

Первая подобная площадка с 2024 года функционирует у школы № 11 на Перевалке.



