Парфенчиков: отопительный сезон на севере Карелии начнется досрочно

Вопрос готовности к зиме обсудили на совещании, которое провел сегодня Глава республики. При относительно тёплой погоде в Петрозаводске на севере региона уже были зафиксированы заморозки

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Отопительный сезон в северных районах и округах Карелии решили запустить уже с 14 сентября. Причиной стала нестабильность погодных условий.

Сегодня погода благоприятная, а завтра может резко измениться. Идут дожди, сыро в школах, детсадах, медучреждениях, поэтому давайте начинать с понедельника запуск тепла на северных территориях,

— заявил Глава региона, подчеркнув, что дожидаться среднесуточного норматива +8°C нецелесообразно.

На совещании также оценили готовность коммунальной инфраструктуры к зиме, уделив особое внимание новым сетям на Ключевой и котельной в Суоярви, которая ещё строится. До завершения работ там нужно обеспечить временную схему теплоснабжения.

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На Ключевой объект будет вводиться в эксплуатацию в два этапа. Сейчас потребители подключены к новой сети. Участок по улице Кемской с начала отопительного сезона будет запитан от существующей сети и переключен на новую уже к концу октября. В Суоярви продолжается строительство котельной на щепе. В октябре планируем начать пусконаладочные работы, а всю сеть перевести в ноябре, но будем стараться раньше. Новая котельная заменит 4 старых,

– доложил Главе региона министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Меньшиков.

Глава Карелии поручил региональному Минстрою строго контролировать процесс.

Мы должны быть уверены, что эти переходы пройдут спокойно и незаметно для жителей,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Еще одной важной темой совещания стала работа, направленная на предупреждение коммунальных аварий в предстоящий сезон. Глава Карелии поручил Минстрою держать под жёстким контролем исполнение концессионерами своих обязательств по замене и ремонту теплосетей.

Благодаря самоотверженности работников аварийных бригад нам удалось избежать серьёзных последствий этих аварий. Но сам факт такого масштабного отключения зимой говорит о системных проблемах, которые нужно решать,

– подчеркнул Глава региона.

Председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому Артур Парфенчиков поручил провести проверки управляющих компаний. Паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному периоду является обязательным лицензионным требованием, а его отсутствие влечёт штраф в 250 тысяч рублей, напомнил Глава региона. «Чёрные списки» недобросовестных управляющих компаний, уже сформированные в Петрозаводске, должны быть распространены на все муниципалитеты.

Времени осталось мало. От нашей с вами работы зависит то, как встретят жители Карелии холода,– Мы должны быть готовы ко всему,

— резюмировал Артур Парфенчиков.