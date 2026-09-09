Директора школы № 25 представили к высшей награде Петросовета

Вопрос о награждении Эльвиры Тихоновой депутаты рассмотрят на ближайшей сессии

Фото: «Республика» / Лилия Кончакова

На сессии Петросовета 11 сентября депутаты рассмотрят вопрос о награждении почетной грамотой заслуженного педагога, директора школы № 25 Эльвиры Тихоновой. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Эльвира Тихонова в 1986 году окончила Карельский государственный педагогический институт, имеет квалификацию «Учитель начальных классов» и «Учитель-сурдопедагог». В 2012 году получила звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». С 2013 года занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе № 25, а в 2021 году возглавила это учебное заведение.

Тихонову представили к награждению почетной грамотой Петросовета за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, эффективное управление деятельностью учреждения, а также за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования.





