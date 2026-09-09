Праздник «День карельской ягоды» состоится на Онежской набережной

Всех желающих принять участие в семейном культурно-гастрономическом мероприятии ждут 12 сентября с 12 до 15 часов в створе проспекта Ленина (0+)

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Праздник объединит жителей республики вокруг местных традиций, семейного отдыха и территориальной идентичности.

На Советской площади в течение всего мероприятия развернется широкая программа. Ключевым событием станет «Ягодная ярмарка» с участием местных производителей. Для юных жителей и гостей города организаторы подготовили детскую развлекательную программу с аниматорами «Брусничная полянка». Рядом пройдут мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров на ягодную тему, веселые игры со сладкими призами, будут работать фотозоны.

В отдельном шатре состоится кулинарный поединок юных кондитеров «Ягодная Карелия»: участники создадут сладкие десерты с карельскими ягодами. Квалифицированное жюри продегустирует блюда, выберет лучших, после чего пройдет награждение победителей.

Хозяйка праздника — карельская красавица Марьяне — будет ждать гостей в своей резиденции. Ее трон, на котором можно сфотографироваться в течение всего мероприятия, установлен в «Шатре Марьяне».

«Ароматом северного лета» в свежесваренном киселе и горячих карельских ягодных калитках смогут угоститься все желающие. Кисель сварят в большом котле по уникальному авторскому рецепту, в его составе самые полезные ягоды – клюква, малина, черника и вишня. Все желающие смогут оценить смелый эксперимент от лучших поваров города, а «Солдатская наваристая каша» поднимет настроение и согреет в праздничный осенний день.

К празднику присоединяется отель Cosmos Petrozavodsk. С 12 до 18 часов холл отеля превратится в настоящую ярмарку карельских умельцев и гастрономический центр Карелии. Каждый сможет приобрести сувениры, украшения, куклы, расписные пряники, текстильные изделия, керамику, поучаствовать в интересных мастер-классах и других активностях. Для взрослых гостей предусмотрена дегустация карельских настоек, а также специальное меню от ресторана с напитками на основе карельских ягод.

На главной сцене праздника в створе пр. Ленина в 12 часов начнется большая концертно-развлекательная программа «Ягодное настроение». Гостей праздника ждет театрализованный массовый пролог с хозяйкой праздника – Красавицей Марьяне, выступление творческих коллективов города.

Фольклорный ансамбль «Петровская слобода» проведет игры-хороводы, яркую программу подготовил Ансамбль русской песни «Катюша», Фольклорный театр «Карельская Горница» закрутит на площади настоящую карельскую Круугу, детский ансамбль «Петроглиф» исполнит зажигательные хиты.

Ведущие праздника приглашают в «Ягодный хоровод» с надувными шарами под цвет северных ягод, разыграют призы для именинниц сентября «Баба-ягодка опять», для тех, кому исполнилось 45 лет (нужно подтвердить возраст удостоверяющим документом), призы также получат зрители с «Ягодной фамилией» (также нужен документ), желающие поучаствуют в «Ягодном караоке» и других веселых играх с раздачей подарков.

В 14 часов гостей праздника поприветствует Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В финале мероприятия состоится розыгрыш призов от организаторов. Главные из них – путевки в парк-отель «Хвоя. Карелия», а также наборы продуктов на основе ягод и многое другое.