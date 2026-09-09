Врач посоветовал бежать из офиса, чтобы сберечь здоровье

Специалист напомнил, когда работа подрывает ресурсы организма

Фото сгенерировано Алиса AI

Сидячая работа выходит боком, тем более если часами не двигаться и не отходить от компьютера. Страдает весь организм – суставы, сосуды, зрение, в общем, многие органы и системы.

Неправильный образ жизни отрицательно очень вредит здоровью и отрицательно сказывается на состоянии и самочувствии. Так, длительная сидячая работа неизбежно нарушит кровообращение и приведет к застою крови в малом тазу и ногах. Об этом напомнил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Его слова приводит RT.

Специалист призвал уходить из офиса ради здоровья. Это можно сделать в обеденный перерыв – походить, подвигаться, сказал врач. Он посоветовал завести такую полезную привычку – один раз в 15 минут вставать и двигаться.

Кондрахин также назвал вредными частые перекусы нездоровой едой, частое употребление кофе, а также пропуск обеда. Организм считает это стрессом и начинает копить ресурсы, отметил врач. В этом случае лучше снизить калорийность еды, убрав лишние жиры и углеводы.

Врач также обратил внимание на правила работы за компьютером, призвав периодически давать отдых спине и глазам.